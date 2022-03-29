تشاستين تفوز بـ «أوسكار أفضل ممثلة»

المصدر: هوليوود ■ أ.ف.ب

فازت جيسيكا تشاستين بـ«أوسكار أفضل ممثلة»، عن دورها كمبشرة تلفزيونية في «ذي أيز أوف تامي فاي»، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الممثلة المولودة في كاليفورنيا على أرفع جوائز هوليوود.

بهرت تشاستين، البالغة من العمر 45 عاماً، أعضاء الأكاديمية، بأداء معقد غيرها تماماً، بفضل الإكسسوارات الكثيرة، والشعر المستعار، والماكياج الثقيل الذي تميزت به تامي فاي، من أجل تجسيد المغنية الراحلة. وقالت تشاستين وهي تتسلم جائزتها: «في أوقات كهذه، أفكر في تامي، فقد ألهمتني أعمالها الجريئة من أجل المحبة... لقد ألهمني تعاطفها، وأرى أنه مبدأ نسترشد به في طريقنا». بفوزها بجائزة الأوسكار، حصلت تشاستين على جائزة أفضل ممثلة في هوليوود في ثالث ترشيح لها بشكل عام. وتفوقت تشاستين على منافساتها في القائمة بينيلوبي كروز (بارالل ماذرز)، وكريستين ستيوارت (سبنسر)، ونيكول كيدمان (بينغ ذا ريكاردوس)، وأوليفيا كولمان (ذا لوست دوتر).

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