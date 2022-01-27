«الشارقة السينمائي للأطفال» يبدأ باستقبال الأفلام للمشاركة في دورته التاسعة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة (فن)، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته التاسعة 2022، أمام صنّاع السينما والمخرجين والموهوبين في إنتاج الأفلام من المحترفين، بالإضافة إلى الأطفال والناشئة والطلاب، وذلك حتى آخر شهر مارس من العام الجاري.

وكشف المهرجان أن المشاركة متاحة لكل الجنسيات من دول العالم في فئات المهرجان الثماني، ويمكن التقدم بأفلام عن الفئات: فيلم من صنع الأطفال والناشئة، وفيلم من صنع الطلبة، وفيلم خليجي قصير، وفيلم إماراتي قصير، وفيلم روائي دولي قصير، وفيلم رسوم متحركة، وفيلم وثائقي، وفيلم روائي طويل.

وحدد المهرجان شروطاً للمشاركة، أبرزها: أن تكون الأفلام المشاركة مناسبة للأطفال والشباب حتى سن الـ30، ولم يسبق بثها أو عرضها على أي قناة تلفزيونية، أو موقع إنترنت، أو هاتف متحرك، أو أي وسيلة أخرى، إضافة إلى تعهد المشارك بأنه يملك كل حقوق الفيلم للمشاركة في المهرجان.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة فن والمهرجان: «يمثل المهرجان محطة مهمة في مسيرة العديد من الفنانين والمبدعين من الأطفال والشباب، الذين لديهم مواهب وشغف في المجال السينمائي، حيث يأخذ بأيديهم حتى يصلوا إلى درجة احتراف إنتاج الأفلام السينمائية بأعلى مستويات الإتقان والجودة، وإيصالها إلى منصات التتويج العربية والعالمية».

وأضافت: «نسعى من خلال تبني الموهوبين في صناعة السينما إلى خلق بيئة إبداعية بصرية تترجم واقع الأطفال والشباب، وتبرز طموحهم وأحلامهم أمام الجمهور، آملين أن يسهم المهرجان في تقديم منتجات سينمائية هادفة ترتقي بذائقة المشاهد».

• المشاركة متاحة لكل الجنسيات من دول العالم في فئات المهرجان.

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