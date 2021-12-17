برلين السينمائي يكريم إيزابيل أوبير.. 150 عملا سينمائيا وتلفزيونيا

المصدر: برلين -د ب أ

من المقرر أن تحصل الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير،68 عاما،على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برلينالة) عن إنجازاتها طوال مسيرتها الفنية.

وأعلنت إدارة المهرجان في برلين أن "أوبير تعتبر أحد أكثر الممثلات تنوعا في العالم، وقد لعبت مجموعة رائعة من الأدوار في ما يقرب من 150 عملا سينمائيا وتلفزيونيا.

ويعد مهرجان برلينالة أحد أهم المهرجانات السينمائية إلى جانب مهرجان كان وفينيسيا.

ومن المقرر أن يُقام مهرجان برلينالة القادم في فبراير 2022.

وكانت إدارة المهرجان أكدت مرارا في الآونة الأخيرة عزمها إقامة المهرجان بالحضور الفعلي وذلك رغم استمرار جائحة كورونا

وسيسمح فقط للملقحين ضد فيروس كورونا والمتعافين منه بحضور المهرجان وفقا للقواعد المتبعة حاليا.

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