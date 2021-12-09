الأردن: وقف عرض فيلم "أميرة" لحين تشكيل لجنة من عائلات الأسرى

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري إن طاقم فيلم أميرة سيقوم باصدار بيان لوقف عرض الفيلم.

وأضاف البكري لـموقع "عمون" أن ايقاف عرض الفيلم من قبل طاقم العمل سيكون لحين تشكيل لجنة من عائلات الاسرى لإبداء الرأي حوله.

وأعلن المخرج المصري محمد دياب مخرج فيلم "أميرة": إيقاف عرض الفيلم.

وقال "لم يكن لدينا أي نية للإساءة للأسرى والقضية الفلسطينية".

وكان فيلم أميرة قد أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم اعتبار قصته تحمل اساءة للأسرى في سجون الاحتلال، ولعائلات الأسرة التي قامت باستخدام طريقة النطف المهربة من أجل ولادة الأطفال.

واعتبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيلم يمثل رواية الاحتلال، وأن قضية الاسرى لا يمكن العمل عليها من واقع قصة خيالية.

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