محمد صبحي يُعيد إلهام شاهين للمسرح من جديد بعد " نجوم الضهر"

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري الكبير محمد صبحي، اليوم، عودة إلهام شاهين إلى المسرح من جديد، بعد غياب طويل دام أكثر من 20 عامًا منذ ظهورها مع الفنان الراحل سمير غانم، بمسرحية بهلول في إسطنبول.

وقال محمد صبحي، لـ "الوطن" المصرية، إن إلهام شاهين هي الفنانة الوحيدة من جيلها التي كان لديها قدرة وجرأة للعودة من جديد إلى المسرح، مؤكدًا أنها محاربة وقوية ولها تاريخ طويل مع الفن.

ورفض صبحي، الحديث باستفاضة عن العمل، قائلا: "لم أعتد الحديث عن عمل لا يزال في طي النشأة، ولكن سعيد بعودة إلهام شاهين للمسرح من جديد".

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي، عرض مسرحيته الجديدة نجوم الضهر في مسرح مدينة سنبل أمس، وسط حضور عدد من الإعلاميين وصناع المسرح المصري.

وتعد المسرحية أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة، وظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي.

ويتناول صبحي، خلال العمل، موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.

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