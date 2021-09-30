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    فيلم الأسبوع.. جيمس بوند:«لا وقت للموت»

    المصدر:
    • الإمارات اليوم
    التاريخ:

    James Bond: No Time

    To Die

    جيمس بوند: «لا وقت للموت»

    المدّة: ساعتان و45 دقيقة

    النوع: حركة

    القصّة:

    لم يهدأ بال جيمس بوند حتى عندما ترك الخدمة، لاسيما حين ظهر صديقه القديم من وكالة المخابرات المركزية طالباً المساعدة، ليجد العميل السري الأشهر في العالم نفسه منساقاً إلى هاوية من الشرّ لا قرار لها.

    إخراج وتأليف: كاري فوكوناجا

    تمثيل: دانيال كريغ، رامي مالك

    شاهدوه في صالات ريل سينما:

    www.reelcinemas.ae

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