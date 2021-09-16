للعام الثاني على التوالي.. تأجيل مهرجان الفيلم في مراكش

المصدر: الرباط ■ أ.ف.ب

أعلن منظمو المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهو إحدى أبرز الفعاليات السينمائية في إفريقيا، تأجيل المهرجان إلى «موعد لاحق» بسبب وباء «كوفيد-19»، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وكان من المفترض أن تقام الدورة الـ19 من المهرجان بين 29 نوفمبر والسابع من ديسمبر المقبلين في المدينة الواقعة جنوب المغرب. وألغيت نسخة عام 2020 بسبب الأزمة الصحية.

غير أن «ورشات الأطلس»، وهو برنامج لدعم السينمائيين الشباب في إفريقيا والشرق الأوسط، سيبقى على موعده وينظم بين 22 و25 نوفمبر المقبل، بحسب ما أفاد القيّمون على المهرجان في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ومن خلال هذه الفعاليات المدعومة من «نتفليكس»، يواصل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تطوير تجاربه لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في إفريقيا والعالم العربي. ونال المخرج المصري عمر الزهيري الذي كان من بين الفائزين في «ورشات الأطلس» الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في مهرجان «كان» في يوليو عن فيلمه «ريش». وشاركت أسماء كبيرة في السينما العالمية في مهرجان مراكش منذ إطلاقه، أمثال المخرج الأميركي مارتن سكورسيزيه، والإيراني عباس كيارستمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news