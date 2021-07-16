«ريش» للمصري عمر الزهيري يفوز بجائزة «نقاد» مهرجان كان

المصدر: كان ■ أ.ف.ب

فاز فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم «أسبوع النقّاد»، إحدى الفعاليات التي تقام على هامش مهرجان كان السينمائي الفرنسي.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة «كرّست جسدها وعمرها لزوجها وأطفالها»، قبل أن تجد نفسها فجأة وقد أصبحت تقوم بدور الأب والأم في آنٍ معاً، بعد أن قام ساحر عن طريق الخطأ بتحويل زوجها إلى دجاجة خلال احتفالهم بعيد ميلاد أحد أطفالهم.

والفيلم من إخراج عمر الزهيري (32 عاماً) الذي تخرّج في معهد القاهرة للأفلام، وعمل مساعداً للعديد من المخرجين المصريين.

و«أسبوع النقّاد» الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابّة وتسليط الضوء عليها احتفل هذا العام بالذكرى الـ60 لتأسيسه.

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