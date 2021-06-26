أكاديمية الأوسكار تكرّم داني وجاكسون وأولمان

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

أعلنت أكاديمية الأوسكار، أمس، أنها ستكرم ممثلَين أميركيين أسودين بارزين هما داني غلوفر وصمويل ال. جاكسون، بالإضافة إلى النجمة النرويجية ليف أولمان التي طبعت معظم أفلام المخرج إنغمار بيرغمان.

ويتسلم داني غلوفر الذي برز من خلال فيلمي «ذي كلور بوربل» لستيفن سبيلبرغ ثم مع ميل غيبسون في سلسة أفلام «ليثل ويبون» جائزة جين هيرشولت الإنسانية، خلال احتفال «غافرنر أوورد» الذي يقام في 15 يناير 2022.

وهذه الجائزة هي جائزة أوسكار تمنحها الأكاديمية خارج احتفالها المعهود لتوزيع الجوائز، وتكرّم من خلالها فرداً «شرّف عمله الإنساني صناعة السينما».

وقال رئيس أكاديمية الأوسكار ديفيد روبين في بيان، إن «داني غلوفر ينشط منذ عقود من أجل العدالة وحقوق الإنسان». وأضاف «هذا يعكس التزامه العمل على الإقرار بهذه الإنسانية التي نتشاركها، سواء على الشاشة أو خارجها».

أما صمويل ال. جاكسون وليف أولمان والممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة إيلين ماي فيتسلمون جائزة أوسكار فخرية في يناير المقبل.

ووصف ديفيد روبن بـ«الأيقونة الثقافية» العالمية الممثل صمويل ال. جاكسون، الذي لمع نجمه في أفلام سبايك لي «دو ذي رايت ثينغ» وكوينتن تارانتينو «بالب فيكشن»، و«جاكي براون» و«دجانغو إنتشيند»، وأصبح أيضاً شخصية متكررة في الكثير من أفلام «مارفل» مع دور نيك فيوري، الرئيس الأعور والغاضب لـ«شيلد». وشارك جاكسون في أكثر من 100 فيلم روائي طويل، منها سلسلة «ستار وورز» التي يؤدي فيها دور فارس الجيداي مايس ويندو.

واكتسبت الممثلة المسرحية النرويجية ليف أولمان (82 عاماً) شهرةً عالمية بفضل دورها في فيلم «بيرسونا» للمخرج إنغمار بيرغمان عام 1967، ثم أدت دور البطولة في أفلام عدة أخرى للمخرج السويدي الذي أنجبت منه ابنة. كذلك انتقلت إلى الإخراج في موازاة استمرارها في التمثيل على المسرح.

أما الأميركية إيلين ماي البالغة 89 عاماً، فكتبت وأخرجت فيلمها الأول «إيه نيو ليف» عام 1971، بالإضافة إلى «ميكي أند نيكي» و«إيشتار»، لكنها عُرفت خصوصاً من خلال كتابتها سيناريو «هيفن كان ويت» (1978) و«برايمري كولورز» (1998) اللذين استحقت عنهما ترشيحين لجوائز الأوسكار. وكتبت كذلك سيناريو «توتسي».

• جائزة أوسكار تمنحها الأكاديمية خارج احتفالها المعهود.

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