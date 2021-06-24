3 مُخرِجات إماراتيات يروين تجاربهن مع السينما

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التابع لمؤسسة «فن»، مساء بعد غد، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «نساء احتضن السينما»، تستضيف صانعات أفلام إماراتيات أسهمن في ارتقاء الفن السابع بالدولة، وألهمن غيرهن من النساء والفتيات الإماراتيات اللاتي اخترن السينما منصة للتعبير عن قضاياهن وأفكارهن.

وتشارك في الجلسة الشاعرة والمخرجة، نجوم الغانم، والمخرجة والمؤسِّسة المالكة لدار الإنتاج التلفزيوني والسينمائي «بيوند ستوديوز»، نهلة الفهد، والمخرجة والمديرة التنفيذية لشركة «دي سيفن موشن بيكتشرز»، نايلة الخاجة.

وتستعرض المتحدثات تجاربهن في صناعة الأفلام، من البدايات إلى الاحتراف، مروراً بخوض عالم الإخراج والإنتاج، وإلى التداخل بين السينما والفنون الأخرى، والصعوبات التي تواجهها المرأة في هذا المجال، واستشراف دورها المستقبلي في عالم السينما.

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