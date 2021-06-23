«ديزني» تختار ممثلة خلاسية لدور «سنو وايت»..هل هي محاولة لنفي تهمة العنصرية ؟

المصدر: نيويورك- ف ب

أعلنت «ديزني» أن الممثلة الخلاسية الشابة رايتشل زيغلر ستؤدي شخصية سنو وايت (بياض الثلج) في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير العائد إلى عام 1937، مستهلةً بقوة مسيرتها الاحترافية، هي التي ستتولى أيضاً دور البطولة في فيلم «ويست سايد ستوري» المرتقب في كانون ديسمبر المقبل.

ويُعتبر اختيار ممثلة خلاسية لتولي دور البطلة السينمائية الأولى لـ«ديزني» العام 1937 مؤشراً جديداً إلى انعطاف الاستديو المتهم منذ مدة طويلة بالعنصرية واختيار شخصيات رئيسية بيضاء البشرة في الغالب.

وكان ممثلون يعكسون التنوّع تولوا الأدوار الرئيسية في النسختين الحيتين أيضاً من فيلمي «مولان» (2020) و«علاء الدين» (2019)

وأُعجِب فريق سبيلبرغ خصوصاً بصوت الشابة التي كانت لا تزال في السابعة عشرة عندما شاركت في التجارب، وكانت برزت قبل ذلك في عدد من الإنتاجات المحلية لمسرحيات موسيقية في نيوجيرزي التي تتحدر منها.

ونقلت ناطقة باسم «ديزني» عن مارك ويب الذي سيتولى إخراج «سنو وايت» قوله إن «القدرات الصوتية غير العادية لرايتشل لا تمثّل سوى جانب واحد من موهبتها».

وأوضحت «ديزني» إن من المقرر البدء بإنتاج الفيلم سنة 2022، وهو اقتباس لقصة كتبها اللغويان الألمانيان الأخوان غريم اللذان نشرا النسخة الأولى منها العام 1812.

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