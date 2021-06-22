«هيتمانز وايفز بودي جارد» يتصدر إيرادات دور السينما الأميركية

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

احتل فيلم الحركة والكوميديا «هيتمانز وايفز بودي جارد» (الحارس الشخصي لزوجة قاتل محترف) صدارة إيرادات دور السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع في أميركا الشمالية.

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من سلمى حايك وريان رينولدز وصامويل إل جاكسون إيرادات بلغت 11.6 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرعب والدراما «كوايت بلاس 2» «مكان هادئ 2»، الذي يقوم ببطولته كل من إميلي بلانت وميليسنت سيموندز و سيليان ميرفي، محققاً إيرادات بلغت 9.4 ملايين دولار.

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