أفلام رسوم متحركة عن القارة السمراء.. بتوقيع «ديزني»

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أبرمت «ديزني»، التي تعوّل على سوق إفريقيا، شراكات مع عشرات الفنانين من القارة السمراء، لإنتاج سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، بعنوان «كيزازي موتو: جينيريشن فاير»، تتوافر عالمياً على منصتها للبث التدفقي «ديزني بلاس»، في نهاية عام 2022، كما أعلنت الشركة، أول من أمس، خلال الدورة الـ60 لمهرجان أنيسي في فرنسا.

وقال نائب رئيس «ديزني» لشؤون الأعمال التحريكية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أوريون روس، في مؤتمر مسجّل سلفاً، إن كلاً من أفلام هذه السلسلة يجيب في 10 دقائق «بطريقة مختلفة تماماً عن سؤال واحد: كيف سيبدو مستقبل إفريقيا من وجهة نظر إفريقية».

وأضاف أن فنانين من زيمبابوي وأوغندا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر «سيعبّرون عن رؤيتهم الخاصة» في شأن مستقبل القارة.

وتستلهم الأفلام «تاريخ القارة الغني وثقافاتها المتنوعة»، ويمتزج في كل منها «الخيال والتكنولوجيا المستقبلية والكائنات الفضائية والوحوش والحركة»، وتتوجه إلى جمهور «من كل الأعمار».

وسيكون استديو «تريغرفيش» من جنوب إفريقيا المنتج الرئيس، فيما سيكون المنتج التنفيذي بيتر رامسي.

وجاء الإعلان عن المشروع خلال مهرجان أنيسي، الملتقى المهم لأفلام الرسوم المتحركة، في وقت تركّز الدورة الحالية، التي تختتم اليوم، على إفريقيا «ذات الإمكانات الهائلة»، على حد تعبير أوريون روس.

وأعلنت «ديزني» في ديسمبر الماضي، أنها نظمت شراكة مع شركة الترفيه الإفريقية كوغالي، لإنشاء مسلسل خيال علمي جديد يُعرض على (ديزني بلاس) سنة 2022». وأُطلق على المسلسل عنوان «إيواجو» (أي «المستقبل» في اليوروبا، إحدى لغات غرب إفريقيا)، و«تجري أحداثه في نسخة مستقبلية من لاغوس (نيجيريا)».

كذلك تعرض قناتا «ديزني جونيور» و«ديزني بلاس» سنة 2023 مسلسلاً للأطفال بعنوان «كِيا أند ذي كيموجي هيروز»، من إنتاج شركة «إي وان» الكندية.

فنانون من زيمبابوي وأوغندا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر يشاركون في الأعمال.

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