«صلاة العشاء» الفلسطيني أفضل سيناريو في «مكناس لسينما الشباب»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فاز الفيلم الفلسطيني «صلاة العشاء» للمخرج والكاتب يوسف علاري، بجائزة أفضل سيناريو في الدورة الـ11 من مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب، التي اختتمت فعالياتها أخيراً.

وفيلم «صلاة العشاء» هو من النوع التشويقي الرومانسي، قام ببطولته يوسف علاري مع الممثل السوري ماهر مزوق، إلى جانب الفنان الإماراتي محمد خالد والفنانة اللبنانية منيرفا أحمد. وهو من تأليف وإخراج علاري، الذي تنوّعت تجاربه بين الدراما التلفزيونية والبرامج الوثائقية، كما أنتج العديد من البرامج، إضافة إلى كتابة السيناريو والحوار للسينما والتلفزيون، ولديه بعض الإسهامات في مجال التمثيل وكتابة المقالات.

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