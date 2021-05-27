نسخة سينمائية جديدة من«ماكبث» متخمة بالنجوم

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

هل هذا إنتاج آخر لماكبث؟ في الواقع أنه كذلك. من المقرر إطلاق نسخة سينمائية جديدة متخمة بالنجوم مقتبسة من المسرحية، التي ألفها وليام شكسبير في دور العرض في وقت لاحق من العام الجاري، قبل بثها على منصة «أبل تي في بلس».

وأعلنت خدمة البث التدفقي «أبل تي في بلس» أن الممثلة فرانسيس ماكدورماند (‏‏63 عاماً)، والممثل دينزل واشنطن (‏‏66 عاماً)‏‏ سيقومان ببطولة فيلم «مأساة ماكبث»، الذي سيقوم بإنتاجه «استوديو إيه 24» و«أبل أوريجينال فيلمس».

والفيلم من إخراج جويل كوين، الذي غالباً ما يعمل مع زوجته ماكدورماند، التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم «نوماد لاند» في أبريل.

تدور مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 حول جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده هنا واشنطن، الذي تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكاً لإسكتلندا زوجته الليدي ماكبث وتجسدها هنا ماكدورماند.

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التي تم اقتباسها، وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز في عام 1948 ورومان بولانسكي في 1971، والمخرج الأسترالي جاستين كارتزل في 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news