جان بايغ وبوزمان ضمن الفائزين بجوائز «إم تي في» للأفلام

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

انضم الممثلان ريغ جان بايغ وتشادويك بوزمان إلى قائمة الفائزين بجوائز «إم تي في» للأفلام.

وأجريت مراسم حفل توزيع الجوائز، الذي تقرر الجماهير الفائزين به، في مسرح هوليوود بالأديم في لوس أنجلوس، بحضور الفنانين، وذلك بعد إلغاء الفعاليات العام الماضي بسبب جائحة «كورونا».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن فيلم «تو أوول ذا بويز: أولوز اند فوريفر وون» حاز جائزة أفضل فيلم. وفاز بايغ بجائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل «بريدجتون».

وقال بايغ عبر تقنية الفيديو «نريد أن يعلم الجميع أنهم يستحقون قصص حب، يستحقون النهايات السعيدة».

وحاز بوزمان، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 43 عاماً بعد معركة لمدة أربعة أعوام مع مرض سرطان القولون، بجائزة أفضل أداء في فيلم عن دوره في آخر أفلامه «ما راني بلاك بوتم».

وفاز الممثل أنطوني ماكي بجائزة أفضل «بطل» عن دوره في فيلم «ذا فالكون اند ذا وينتر سولدر» من سلسلة أفلام مارفل الخيالية. وحازت الممثلة سكارليت جوهانسون جائزة الجيل لهذا العام. وأهدت سكارليت الجائزة لجميع من عملوا معها في مشوارها الفني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news