ريز أحمد وفيولا ديفيس ينضمّان إلى فريق تقديم الأوسكار

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية إن المرشحين ريز أحمد وفيولا ديفيس انضما إلى فريق تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ورشح النجم البريطاني أحمد لجائزة أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية عازف درامز فقد سمعه في فيلم «ساوند أوف ميتال»، بينما رشحت ديفيس لجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لشخصية مغنية موسيقى البلوز في فيلم «ما رانيز بلاك بوتوم».

وقال منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار إنهم أرادوا أن يظهر العرض في ثوب جديد وكأنه فيلم، والإشارة إلى مقدمي الحفل على أنهم فريق الممثلين، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وأعلن سابقاً عن النجوم الذين سيظهرون خلال العرض، ومن بينهم براد بيت وأنجيلا باسيت وهاريسون فورد وريجينا كينج وخواكين فينيكس وريس ويذرسبون. وستقام النسخة الـ93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار في يونيون ستيشن بوسط مدينة لوس أنجلوس غداً.

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