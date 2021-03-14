ترشيح روبرت جونيور لجائزة أسوأ ممثل

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

أدرج نجم هوليوود روبرت داوني جونيور على قائمة المرشحين يوم الجمعة لجائزة التوتة الذهبية، وهو حفل سنوي لما يعتبره المتابعون أسوأ الأفلام والعروض على مدار العام. ورشح داوني جونيور لأسوأ ممثل لأدائه دور البطولة في فيلم «دوليتل»، وهو عن طبيب يمكنه التحدث إلى الحيوانات. وحصل فيلم «دوليتل» على أكبر عدد من ترشيحات جائزة التوتة الذهبية. وسيتنافس مع الفيلم البولندي المثير «365 يوماً» على «نتفليكس»، والذي حصل أيضاً على ستة ترشيحات.

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