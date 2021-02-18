وفاة أندريه مياغكوف أيقونة السينما السوفياتية عن 82 عاما

المصدر: موسكو-أ ف ب

توفي أسطورة السينما السوفياتية الممثل الروسي أندريه مياغكوف عن عمر يناهز 82 عاماً، وفق ما أعلن المسرح الذي كان يعمل فيه، وهو كان بطل فيلم "سخرية القدر" الذي اعتاد سكان الدول الناطقة الروسية على حضوره لمناسبة رأس السنة. ولم يذكر مسرح أنتون تشيخوف في موسكو أي معلومات عن سبب الوفاة.

وتولى مياغكوف عام 1975 بطولة فيلم "سخرية القدر"، وهو شريط كوميدي رومانسي عن مغامرات رجل ليلة رأس السنة، شكّلت مشاهدته في 31 ديسمبر تقليداً في روسيا.ومن أبرز أدواره الأخرى ذاك الذي أداه في الفيلم الميلودرامي "قصة حب في المكتب"

واعتباراً من عام 1977، واصل أندريه مياغكوف مسيرته المهنية في مسرح أنتون تشيخوف للفنون في موسكو، فقدم مسرحيتين وأعطى دروساً. وفي عام 2004، شارك أيضاً في مسرحية للمخرج كيريل سيريبرينيكوف.

وفي عام 2007، أعاد الممثل تأدية دوره الأكثر شهرة في تكملة بموازنة كبيرة لفيلم "سخرية القدر".

وقال الناطق باسم الكرملين الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتقدم قريبا بتعازيه إلى أقارب هذا "الفنان الشعبي الكبير". ولد مياغكوف عام 1938 في لينينغراد، ونجا من الحصار المروع للمدينة خلال الحرب العالمية الثانية عندما كان طفلاً.

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