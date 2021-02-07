«سينمانا» تواصل فعاليات الموسم الرابع افتراضياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن مواصلة سلسلة أعمال السينما العربية المعاصرة «سينمانا»، في موسمها الرابع عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع برنامج السينما والإعلام الجديد، في جامعتَي نيويورك أبوظبي والسوربون أبوظبي.

وتأتي «سينمانا» في إطار فعاليات الموسم السادس لمركز الفنون، الذي يقام تحت شعار «الجسر»، وستتيح للجماهير فرصة المشاركة في جلسات نقاش تفاعلية حول موضوعات هذه الأفلام، من خلال مناقشات مفعمة بالفكر مع صانعي الأفلام.

ولتعزيز الشعور بالمشاركة والتفاعل، تتوافر الأفلام للمشاهدة في الوقت الفعلي للجمهور في الإمارات، وستتوافر محادثات الفنانين على قناة مركز الفنون على «يوتيوب»، وسيتم عرض الأفلام شهرياً في فبراير ومارس وأبريل.

وفي السياق، قال أستاذ الفنون المشارك في السينما بجامعة نيويورك أبوظبي، إسكندر قبطي: «يسعدنا أن نعرض الأفلام التي نالت استحسان النقاد والحائزة جوائز، والتي ستخلق منصة للحوار المفتوح حول الفن والسينما والقضايا الثقافية والاجتماعية المتنوعة، التي سلطت هذه الأفلام الضوء عليها، وندعو الجماهير إلى الانضمام لجلسات الحوار الافتراضية بعد العرض، للتحدث مع صانعي الأفلام حول موضوعات تشمل تمكين المرأة، والتنمر في المدرسة، وحقوق عاملات المنازل، والحب».

وتنطلق سلسلة العروض، غدا، بفيلم «بين بحرين» للمخرج المصري الأميركي، أنس طلبة، وتدور قصته حول مجتمع مهمش، تبحث فيه الفتاة الريفية «زهرة» عن الخلاص والانتقام والأمل، وتعرض يوم الثامن من مارس «ثلاثة أفلام قصيرة» للمخرج الإماراتي عبدالرحمن المدني، وستبدأ السلسلة الثلاثية مع فيلم «ليمون»، الذي يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها المرأة خلال زواجها، ويليه فيلم «بشكارة»، حيث تكافح مدبرة منزل فلبينية مغتربة للعودة إلى ديارها للاهتمام بابنتها التي تحتضر، أما في «نقافة»، فيحاول «أحمد» البالغ من العمر 10 سنوات، والمعروف في صفه الدراسي باسم «نقافة» (وأيضاً باسم بوجر)، مواجهة الترهيب والتنمر المتمثل في شخصية زميله «عمر».

ويختتم برنامج العروض فعالياته بعرض فيلم «غزة مونامور» للمخرجين الفلسطينيين: عرب، وطرزان أبوناصر، يوم 19 أبريل، حيث يغير اكتشاف تمثال قديم حياة صياد إلى الأبد، وهو يخطو خطوة أولى نحو المرأة التي يحبها.

• سلسلة من الأفلام العربية المعاصرة تليها جلسات حوارية مع صانعي الأفلام.

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