بث احتفال «غرس الاتحاد» على شاشات «فوكس سينما»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 عن بث الحفل الرسمي «غرس الاتحاد» على شاشات صالات «فوكس سينما»، الموزعة في مختلف أرجاء الدولة مجاناً في الثاني من ديسمبر المقبل.

وسيستمتع الجمهور بفرصة مشاهدة فقرات الحفل الوطني الكبير مع العائلة والأصدقاء في الصالات الحديثة في «فوكس سينما» في كل من أبوظبي والعين ودبي مجاناً، علماً بأن ذلك يتطلب الحجز المسبق تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» التي فرضتها الجهات المعنية.

ويتضمن العرض منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر مضاءة بصور رقمية تستعرض فقرات مستوحاة من قصة دولة الإمارات وقيمها العريقة.

ويبث الاحتفال، الذي يقام في أبوظبي، على الهواء مباشرة للجمهور من ملايين المتابعين داخل الإمارات وخارجها، ليتيح بذلك للجميع التضامن معاً والمشاركة في الاحتفال بأمان في منازلهم.

وتولى تصميم العرض فريق من المبدعين الإماراتيين، بالتعاون مع المخرجة الفنية إس ديفلين، التي سبق لها أن شاركت في تقديم أعمال ضخمة تدمج الموسيقى واللغة والضوء.

كما صممت ديفلين الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن 2012، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو 2016، وجناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020.

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