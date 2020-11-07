«ما وراء الطبيعة».. مشاهدون يستقبلون المسلسل بحفاوة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بحفاوة استقبل عشّاق «العرّاب» الدكتور أحمد خالد توفيق، أول من أمس، عرض الحلقة الأولى من مسلسل «ما وراء الطبيعة» على شبكة «نتفليكس»، والمأخوذ عن سلسلة المبدع المصري الراحل.

وحظيت شخصية الطبيب رفعت إسماعيل باهتمام لافت من المتابعين، والتي يؤدي دورها الممثل أحمد أمين، إذ أشاد مشاهدون عبر حساباتهم على مواقع التواصل بأداء بطل المسلسل.

ولم يغب كذلك نجوم ومشاهير عن حالة الاحتفاء بـ«ما وراء الطبيعة»، إذ أشاد الفنان آسر ياسين بالعمل. وغرّد على حسابه على «تويتر»: «لسه متفرج على أول حلقة من (ما وراء الطبيعة)، واتبسطت جداً إني شفت رفعت إسماعيل لحم ودم، مبروك لعمرو سلامة ومحمد حفظي». وبدأت «نتفليكس»، أول من أمس، في عرض حلقات «ما وراء الطبيعة»، الذي يعد أول عمل مصري من إنتاجها.

ويدور المسلسل حول (رفعت إسماعيل)، وهو طبيب تصبح قناعاته العلمية فجأة محل تساؤلات عندما يتعرّض لظواهر غير طبيعية.

وبيعت من سلسلة روايات «ما وراء الطبيعة» أكثر من 15 مليون نسخة.

وبالتزامن مع عرض المسلسل، نشر الروائي أحمد مراد، صورة للراحل أحمد خالد توفيق، على حسابه بـ«فيس بوك»، وكتب: «مبروك يا دكتور، ما وراء الطبيعة، ارقد في سلام يا صديقي العزيز».

- 15 مليون نسخة، بيعت من السلسلة المأخوذ عنها العمل.

- آسر ياسين: سعيد برؤية رفعت إسماعيل «لحم ودم».

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