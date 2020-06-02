مهرجان القاهرة السينمائي ينظم الدورة الـ 42 في نوفمبر المقبل

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تنظيم دورته الـ42 في نوفمبر المقبل، وبدأ في تلقي الأفلام المشاركة مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في ظل جائحة فيروس كورونا التي طالت جميع دول العالم.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن «الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما في العالم تمثل تحدياً كبيراً، بالتالي فإن إقامة الدورة 42 في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم ألا حياة بدون ثقافة أو فن».

وأضاف أن إدارة المهرجان «تعمل منذ بداية أزمة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، على أن تتخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء إقامة المهرجان لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما والجمهور أيضاً».

من جهته، قال الناقد أحمد شوقي، الذي تولى رسمياً منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي خلفاً للراحل يوسف شريف رزق الله، إن إدارة المهرجان فتحت باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة الـ42 التي ستنظم في الفترة من 19 - 28 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان التي تضم نخبة من المخرجين والنجوم وصناع السينما «اجتمعت ووضعت عدة خطط كبدائل يمكن تطبيقها كي تخرج الدورة القادمة بما يلائم الوضع العام الذي نأمل في تحسنه قبل شهر نوفمبر المقبل».

والمهرجان الذي تأسس في 1976 هو من أقدم وأكبر المهرجانات السينمائية العربية وتنظمه سنوياً وزارة الثقافة.

وكانت مصر التي سجلت أكثر من 26 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 1000 حالة وفاة حتى الأول من يونيو الجاري قد أوقفت جميع المهرجانات والأنشطة الفنية والثقافية التي تشمل حضوراً جماهيرياً منذ بدء التفشي في البلاد شهر مارس كما أغلقت دور السينما والمسارح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news