50 فيلماً بالمجان على منصة «أوان» بمناسبة العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن إتاحة أكثر من 50 فيلماً سينمائياً عبر منصة «أوان» الرقمية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتضم قائمة الأفلام التي سيتاح للجمهور متابعتها مجاناً بداية من أول أيام العيد، مجموعة من الأعمال المتنوعة لنخبة من النجوم، ومن بينهم: عادل إمام، وهاني رمزي، وأحمد السقا، ورامز جلال، ومحمد هنيدي، ومصطفى قمر، ومحمد سعد، وياسمين عبدالعزيز، وآخرون.

وتأتي باقة الأفلام التي سيتابعها الجمهور على منصة «أوان»، لتضاف إلى المكتبة السينمائية التي تضم نخبة من كلاسيكيات السينما العربية التي يؤدي بطولتها كبار النجوم في العالم العربي أمثال: فاتن حمامة، فريد شوقي، هند رستم، ماجدة، سعاد حسني، عادل إمام، أحمد زكي، نور الشريف، محمود عبدالعزيز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، وغيرهم من النجوم.

وتوفر منصة «أوان» الرقمية التي أطلقها قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام في عام 2011، عبر الموقع الإلكتروني (www.awaan.ae)، والتطبيق الرقمي الخاص للجمهور العربي تجربة مشاهدة واستماع مجانية من خلال باقة خدماتها الرقمية متنوعة وبجودة عالية، في الوقت الذي تعتبر أكبر منصة (OTT) في الشرق الاوسط، لما تحتويه على ما يزيد على 150 ألف ساعة فيديو وملفات صوتية تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية والتصميم المرن الذي يتجاوب مع جميع المتصفحات سواء المكتبية أو الخاصة بالأجهزة الذكية واللوحية.

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