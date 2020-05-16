«سواح» كريم قاسم على «نتفليكس»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بدأت شبكة «نتفليكس» عرض فيلم «سواح»، الذي يؤدي بطولته الفنان المصري كريم قاسم، على منصتها.

وقال كريم قاسم إن العرض «سواح» على «نتفليكس» يجعله متاحاً في أكثر من 50 دولة بلغات مختلفة وجمهورمتنوع، مضيفاً أن «ذلك ما يتمناه أي ممثل عند السعي للمشاركة في فيلم عالمي مثل (سواح)، وأعتقد أن العمل سينال إعجاب الجمهور العربي والدولي بشكل كبير، خصوصاً بسبب رواج المنصات الإلكترونية الآن مع الظروف التي يمر بها العالم، إذ أصبحت هي مصدر الترفيه لمحبي الأفلام والمسلسلات».

يذكر أن الفيلم شارك في أكثر من 36 مهرجاناً حول العالم، وحصل على 12 جائزة.

كما بدأ عرضه على أكثر من منصة إلكترونية في لوكسمبرغ وبلجيكا.

والفيلم من بطولة كريم قاسم وإخراج أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

ويتتبع «سواح» قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى، ويسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية لـ«دي جي»، ولكن يفقد ممتلكاته وجواز السفر الخاص به في الطريق، ويحتجز كلاجئ في لوكسمبورغ، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في أربع دول مختلفة، كما أنه ناطق بست لغات مختلفة.

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