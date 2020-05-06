تايكا وايتيتي ينفذ فيلماً جديداً عن عالم «ستار وورز»

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

أعلنت مجموعة «ديزني» أن السينمائي النيوزيلندي تايكا وايتيتي، سيتولى تأليف وإخراج فيلم يتمحور على عالم «ستار وورز».

وانتقل وايتيتي من أفلام سينمائية مستقلة ناجحة إلى إنتاجات هوليوودية ضخمة في السنوات الأخيرة مثل «ثور.. راغناروك» في 2017. وفاز في فبراير الماضي بجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم «جوجو رابيت».

وأخرج أيضاً الموسم الأول من مسلسل «ذي مندالوريان» الذي يندرج في إطار عالم «ستار وورز» أيضاً. ولم يحدد أي موعد لبدء عرض الفيلم الجديد، إلا أن الفيلم الأول من ثلاثة أفلام «ستار وورز» سيعرض في ديسمبر 2022 بحسب رزنامة «ديزني».

من جهة أخرى، أكدت «ديزني» أن ليسلي هيدلاند ستنجز مسلسلاً تلفزيونياً جديداً مستوحى من أجواء «ستار وورز»، وشاركت هيدلاند في تطوير مسلسل «راشن دول».

وذكرت وسائل إعلامية متخصصة بأخبار هوليوود أن المسلسل هذا سيكون «تشويقياً مع تركيز على النساء».

وتنجز «ديزني» حالياً الموسم الثاني من «ذي مندالوريان» وتحضر لمسلسلين آخرين عبر منصة «ديزني+» للبث التدفقي، أحدهما من بطولة إيوان ماكريغور.

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