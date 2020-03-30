تسجيل أول وفاة لفنان عربي بفيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سجل فيروس كورونا المستجد أول وفاة لفنان عربي وكان في الجزائر بعدما نقلت مواقع إعلامية جزائرية خبر وفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليكون أول فنان عربي يتوفى بهذا الوباء.

ونقلت صفحة “أخبار الشلف” الجزائرية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “الأستاذ السينوغراف زيدوني نور الدين في ذمه الله إثر إصابته بفيروس الكورونا انا لله وانا اليه راجعون”.



وقال موقع جزائري خاص بالمسرحيين: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، تلقّينا خبر وفاة السينوغرافي نور الدين زيدوني (أستاذ سابق بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان).

وكان زيدوني قد نجح في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، وتوفي بعد صراع مع المرض، حيث اكتشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي، كما كانت لزيدوني عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية.