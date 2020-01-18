دايان أبي علام تبدأ تجربتها السينمائية من الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بعد إطلالتها المميزة في مسلسل «الباشا» في رمضان الماضي، ومسلسل «موجة غضب» الذي يعرض حالياً على قناة «الجديد»، تستعد الفنانة اللبنانية دايان أبي علام لخوض أولى تجاربها السينمائية في الإمارات، بالتعاون مع شركة العنود برودكشن، الى جانب نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي كما كشفت دايان عن بدء تصوير مشاهدها في مسلسل «عشيق أمي» الذي فضلت الممثلة عدم الغوص في تفاصيله، مكتفية بالتأكيد على أنه عمل رائع يحمل أفكاراً وأحداثاً مميزة، مضيفة في تصريحات خاصة، أن دورها يعتبر أكبر دور لها حتى الآن، وتلعب شخصية لا تشبه شخصيتها على الإطلاق، بل على عكسها تماماً.

و أشارت دايان، الحاصلة على تخصص شؤون دولية، إلى أنها تحضّر حالياً لماجستير في الإعلام، مؤكدة أن طموحها الدائم هو أن تكون مقدمة برامج.

وفي سياق آخر، أكدت دايان أن الجمال والتمثيل يشتركان بجوانب عدة، موضحة: «أشعر بأن الجمال مرتبط بالتمثيل في بعض الجوانب، حيث يساعد على أدوار معينة تتطلب شكلاً خارجياً، وأعتقد أن الأدوار التي تتطلب شكلاً جميلاً هي التي تشكل فرصة للممثلات الجميلات».