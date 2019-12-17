«إيمج نيشن» تحتفي بصنّاع الأفلام الشباب في «استوديو الفيلم العربي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرَّمت «إيمج نيشن أبوظبي» ثلاثة صُنّاع أفلام شباب، هم منصور أحمد وميلدريد غارسيرانت وعامر المهري، بجوائز استوديو الفيلم العربي 2019 من خلال سلسلة من البرامج التدريبية السنوية التي تقدم لهواة صناعة الأفلام الطموحين في المنطقة التوجيه والتدريب والدعم لتحقيق أحلامهم ونقلها إلى شاشة السينما.

وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي قصير إلى منصور أحمد عن فيلمه بعنوان «أصلي» الذي يروي قصة محقق زواج إماراتي يتحرّى عن العريس (الزوج) المحتمل، فيتوصل إلى نتائج مفاجئة. أما جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير فقد ذهبت إلى صانعة الأفلام الصاعدة ميلدريد غارسيرانت عن فيلمها بعنوان «في الظلال»، الذي يصور حال الأسرة عندما يتم احتجاز أحد أفرادها لمدة 30 يوماً في زنزانة مساحتها ستة أمتار مربعة برفقة 30 آخرين.

وحصد فيلم «اركض يا سالم اركض» لمؤلفه عامر المهري جائزة أفضل سيناريو، والتي تضمنت منحة نقدية بقيمة 100 ألف درهم إماراتي لتشجيعه على تحويل نصه إلى فيلم حقيقي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إيمج نيشن، محمد خليفة المبارك: «يواصل برنامج استوديو الفيلم العربي كسب إقبال أكبر عاماً بعد عام. وفي كل دورة من دوراته يذهلنا صُنَّاع الأفلام المبدعون بأعمال نوعية تعكس مهاراتهم المتميزة وطموحهم لدخول عالم السينما بقوة وثقة، حيث شهدنا قصص نجاح ملهمة للعديد ممن شاركوا في الدورات السابقة من البرنامج، والذين تجاوز عددهم 150 مشاركاً. ونواصل المضي قدماً نحو بناء إرث كبير يعكس المهمة الرئيسة للشركة والمتمثلة في بناء قطاع سينمائي مستدام في المنطقة من خلال إلهام ورعاية الجيل المقبل من محترفي صناعة الأفلام».

تخلل حفل توزيع الجوائز عرضٌ خاص لفيلم «آيس كريم»، الذي تبلغ مدته 12 دقيقة، والمُستلهم من النص الفائز بجائزة أفضل سيناريو في دورة عام 2018 لكاتبته سلمى شيري.

• تخلل الحفل عرضٌ خاص لفيلم «آيس كريم» الذي تبلغ مدته 12 دقيقة.