«الأردن للأفلام» ينطلق بـ «لست وحيداً»

المصدر: عمان - رويترز

بدأت في العاصمة عمان الدورة السابعة من مهرجان الأردن الدولي للأفلام بعرض فيلم «لست وحيداً» للمخرج الأردني أشرف العبادي أول من أمس الثلاثاء. كما عرض المهرجان في الافتتاح الذي أقيم على المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي الفيلم الفرنسي «الفريسة».

وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثل الأردني زهير النوباني، كما احتفى بفنانتين عربيتين، هما الممثلة المصرية ألفت عمر، والممثلة الكويتية فاطمة الصفي.

ويعرض المهرجان، الذي يمتد حتى 13 الجاري، 28 فيلماً من دول عربية وأجنبية تتنافس 10 أفلام منها على جوائز الدورة.