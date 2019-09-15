مهرجان فيلم المرأة بسلا يكرِّم 4 نجمات

المصدر: سلا (المغرب) - رويترز

ينطلق، غداً، المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا بشمال غرب المغرب، والذي يسلط الضوء في دورته الجديدة على المساواة بين الجنسين في قطاع السينما.

وفي هذا الإطار، ينظم المهرجان بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في المغرب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ندوة بعنوان: «من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية السينمائية».

وقالت إدارة المهرجان إن تنظيم هذه الندوة، يأتي في إطار «تعزيز صورة المرأة في الصناعة السينمائية والسمعية والبصرية».

ويشمل برنامج الدورة الـ13 للمهرجان، التي تستمر حتى 21 الجاري، مسابقتين: إحداهما للأفلام الروائية الطويلة، وتضم 12 فيلماً، والأخرى للأفلام الوثائقية وتضم خمسة أفلام، إضافة إلى برامج موازية وورش عمل وحلقات نقاش.

وتتنافس في جوائز المهرجان أفلام من المغرب وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكندا ومقدونيا والولايات المتحدة والأردن وألمانيا وجمهورية التشيك، وبوركينا فاسو.

وتكرم الدورة الجديدة من المهرجان أربعاً من صانعات ونجمات السينما، هن: المنتجة التونسية درة بوشوشة، ومصممة الأزياء السنغالية أومو سي، والممثلة المغربية منى فتو، والممثلة ماجدولين إدريسي.