«مسك» الإماراتي في «جاغران السينمائي»

المصدر: علا الشيخ - دبي

يُعرض فيلم «مسك»، للمخرج حميد السويدي، ضمن فعاليات الدورة الـ10 من مهرجان جاغران السينمائي في الهند، غداً، وستحضر العرض الممثلة مناهل العوضي.

وكان «مسك» قد فاز بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي، كما عُرض في مهرجان الخطوط الجوية الإماراتية للأفلام القصيرة، وفي جامعة السوربون بأبوظبي، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ15 من المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد، الذي يتخلى عن عمله الواعد في إدارة المتاحف لرعاية والده المريض، ويتفرغ لإدارة أعمال عائلته الراكدة في مجال العطور، ليتحول أحمد بعد تلك التضحية، وطلاقه أيضاً، إلى رجل ناقم على الطبيعة البشرية، ويؤثر هذا التحول في علاقته بطفله المنعزل عبدالرحمن، البالغ من العمر 12 عاماً، وبمرور الوقت يتضح أن الأب والابن لا يفهمان بعضهما، وكأن لكل منهما لغته الخاصة، كما يشك أحمد في الهدف وراء عودة أخته من رحلتها حول العالم، حيث يعتقد أنها عادت لتحصل على حصتها من الميراث، حال وفاة والدهما، وفي الوقت نفسه تُفاجِئ طليقته الجميع برفع دعوى قضائية ضده لمنعه من رؤية ابنه، مُدعية أنها لا تريد أن يرى ابنها موت جده.

يشارك في بطولة الفيلم محمد أحمد وسهيل الجنيبي وضاعن جمعة ومناهل العوضي، وتتولى MAD Solutions توزيعه في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر مهرجان جاغران السينمائي أضخم مهرجان سينمائي متنقل في العالم، ويهدف إلى خلق ثقافة تقدير دور السينما، كما يُعد محاولة جادة لخلق منصة تجمع الجماهير السينمائية من كل أنحاء العالم.

سيرة

حميد السويدي مؤلف ومخرج ومنتج إماراتي، ولد في مدينة دبي، قضى سنوات عدة يمارس الأعمال المكتبية الاعتيادية قبل التحاقه بأكاديمية نيويورك السينمائية عام 2010، وفور تخرجه في الأكاديمية، عمل بالعديد من الأفلام القصيرة، سواء في ما يتعلق بتصوير الفيلم أو مرحلة ما بعد الإنتاج، عرضت تجربته الإخراجية الأولى «عبدالله» في مهرجان دبي السينمائي.