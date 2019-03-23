فيلم من غانا يفوز بجائزة النيل الكبرى في الأقصر

المصدر: الأقصر (مصر) - رويترز

فاز فيلم «دفن كوجو» من غانا، بجائزة النيل الكبرى، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي أسدل الستار على دورته الثامنة أول من أمس.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتها الخاصة للفيلم المصري (ليل - خارجي)، للمخرج أحمد عبدالله السيد، كما نوهت بالفيلم التونسي «في عينيا»، للمخرج نجيب بلقاضي.

وذهبت جائزة أفضل إسهام فني في المسابقة لفيلم «خيط الشتاء بجلدي»، من جنوب إفريقيا. وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، فاز بجائزة النيل الكبرى فيلم «المحارب الضائع»، وهو إنتاج صومالي - دنماركي مشترك.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «همس الحقيقة في أذن القوة» من جنوب إفريقيا، فيما ذهبت جائزة أفضل إسهام فني لفيلم «الحلم البعيد»، وهو إنتاج مصري - ألماني مشترك.