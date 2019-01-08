«أكوامان» يتصدَّر إيرادات دور السينما الأميركية للأسبوع الثالث

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تصدر فيلم الحركة والمغامرات والخيال العلمي «أكوامان»، إيرادات دور السينما بأميركا الشمالية، للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما أمس.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كلٌّ من: جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، إيرادات بلغت 30.7 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة «إسكيب روم»، الذي يشارك في بطولته كلٌّ من: ديبورا آن وول وتايلر لابيني، محققاً 18 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثالث الفيلم الموسيقي «ماري بوبينز ريتيرنز»، الذي يشارك في بطولته كلٌّ من إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير، محققاً إيرادات بلغت 15.8 مليون دولار. وتمسك بالمركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس»، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كلٌّ من: جيك جونسون وشاميك مور وهيلي شتيفيلد، محققاً إيرادات بلغت 13 مليون دولار.