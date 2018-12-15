«الرحلة» يعود إلى الإمارات في أول عرض تجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ، أول من أمس، العرض التجاري الأول لفيلم الرحلة للمخرج العراقي محمد الدراجي، في الإمارات، في سينما روكسي، وهي المرة الثانية التي يعرض فيها الفيلم في الإمارات، بعد عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة المهر الطويل بالدورة الـ14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما يتزامن هذا العرض مع مشاركته في مهرجان الفيلم العربي في الدار البيضاء.

وكانت وزارة الثقافة العراقية قد أعلنت تمثيل الفيلم للعراق في جوائز الأوسكار 2019 في فئة أفضل فيلم أجنبي، ومؤخراً فاز الفيلم بجائزة أفضل ممثلة لبطلته زهراء غندور، في الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للأفلام الآسيوية في لوس أنجلوس، كما حصل الفيلم على جائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثلة، لبطلته زهراء غندور، من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وحصل على تنويه خاص من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر، وضمن منافسته في مهرجان مسقط السينمائي الدولي فاز الفيلم بجائزتي لجنة التحكيم وأفضل ممثلة، كما حصل أيضاً على جائزة لجنة التحكيم في عرضه الأول بمصر بمهرجان شرم الشيخ السينمائي. بالإضافة إلى جائزتين من مهرجان السينما العربية بباريس، هما الجائزة الكبرى لـمعهد العالم العربي لفيلم الرحلة، للمخرج محمد الدراجي، وجائزة أفضل ممثلة لزهراء غندور. كما شارك الفيلم في أكثر من 10 مهرجانات دولية حول العالم، حيث كانت آخر مشاركاته في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن، كما شارك في الدورة الـ23 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف ومهرجاني أيام فلسطين السينمائية.