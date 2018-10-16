أفلام من فرنسا وروسيا وإيرلندا في اليوم الرابع من المهرجان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

الأطفال على موعد مع أجمل الأفلام السينمائية في اليوم الرابع من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل المستمر لغاية 19 أكتوبر، الذي تنظمه مؤسسة (فن). وضمن فئة أفلام الطلبة من عمر 11 إلى 13 عاماً، يعرض فيلم «أليس» ابتداءً من الساعة 9:15 - 10:10 صباحاً، وهو من إخراج دانيلو زامبرانو من إيرلندا. يأخذ هذا الفيلم المشاهدين في رحلة خيالية مبهرة يرصد خلالها مراحل نمو أليس من فتاة صغيرة إلى امرأة شابة عبر مرآتها المعلقة على الجدار، وانتقالها التدريجي من لحظات الارتباط الهادئة بين الأم وطفلتها الصغيرة، إلى جدالات المراهقة وانتهاءً بآخر مرحلة وهي البلوغ وتكوّن الشخصية المستقلة.

يعرض المهرجان أيضاً فيلم «الطائر الأخضر» من إخراج كوينتين وإيرينا وماكسيميليان وبيير ومارين من فرنسا، وهو فيلم كوميدي قصير يصور طائراً أخرق أخضر اللون يضع بيضة وينشغل بإبقائها دافئة إلى أن تفقس، ولكن تظهر أمامه فجأة حشرة تبدو شهية المذاق وهنا تبدأ المشكلات والمواقف المضحكة. ومن فرنسا يقدم لنا المخرج كوينتين سايمون فيلم الإثارة «عرض الفضول»، ويحكي قصة الصديقين المقربين جوش وتيم اللذين قررا صنع فيلم باستخدام كاميرا تصوير قديمة من طراز سوبر 8 في قصر قديم مخيف، حيث يصادفان خلال البحث مالك المنزل الذي يأخذهما في جولة، وينتهي بهما المطاف بالحصول على أكثر مما كانا يحلمان! ويقدم لنا المخرج الإيراني محمد برزوعي عمله السينمائي «بلد عالمي»، ويعرض فيه تأثير العنف في زمن الحرب ويضعنا مباشرة أمام وجوه الأطفال، ضحايا المآسي والحروب. ومن روسيا يعرض فيلم «إلى شقيقتي» للمخرجة الروسية ريناتا شوقيكينا، وتروي فيه قصة توما وشقيقتها الكبرى لينا وفيها لا شيء يمكن أن يفرق بينهما، لكنّ لينا على وشك الزواج وهنا تبدأ المشكلات والأحداث مع تزايد خوف توما من البعد عن أختها الحبيبة. ويعرض الفيلم الطويل «مسافر حلب- إسطنبول» من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:15 ظهراً، بالإضافة إلى عرض آخر في الساعة 6:30 مساءً. وفي تمام الساعة 5:00 مساءً تعرض مجموعة من الأفلام القصيرة وهي «روف» و«الشوكولا» و«الإزهار الأول» و«بوي» و«مدرب الفيلة» و«إيلين».

تُعرض الأفلام المذكورة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ومول زيرو 6، وواجهة المجاز المائية والزوراء والمخرج الأخير في منطقة الخوانيج، دبي. لمزيد من المعلومات حول تاريخ ووقت العروض، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sicff.ae أو صفحات المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهاشتاغ # SICFF18.