«ماجد» تشارك في فعاليات «الشارقة السينمائي للطفل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك قناة ماجد التابعة لأبوظبي للإعلام بوصفها الشريك الرسمي الإعلامي لتلفزيون الأطفال في فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل 2018 التي تُقام هذا الأسبوع، وذلك بمنصة رئيسة وأربع مبادرات تفاعلية تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بقطاع صناعة المحتوى الترفيهي والرسوم المتحركة.

وقال مدير عام أبوظبي للإعلام الدكتور علي بن تميم: إن «مشاركة أبوظبي للإعلام ممثلة في قناة ماجد تؤكد حرصنا على دعم وتعزيز حضور الفعاليات التي تركز على الموضوعات المعنية بالأطفال والنشء وبناء شخصياتهم، وذلك بأسلوب تفاعلي وترفيهي يُحفزهم لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».

وقالت رئيسة قناة ماجد للأطفال مريم السركال: «تنسجم مشاركتنا في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل مع مستهدفات المهرجان في تعريف الأطفال بالفن الإعلامي، وتعزيز الإبداع لديهم من خلال إشراكهم في صناعة الأفلام».

ومن بين المبادرات التي تنظمها القناة ضمن المهرجان، منصة «كيف تصنع الرسوم المتحركة مع فطين»، إضافة إلى «استوديو ماجد». وستتيح المنصة للصغار أيضاً فرصة دخول عالم النقيب خلفان المملوء بالألغاز والذي سيكون حاضراً في فعالية «لغز الماسة الضائعة».

وتنظم قناة ماجد ضمن المنصة ورش عمل «مبادئ الرسوم المتحركة مع أمونة»، التي ستكون مفتوحة أمام الصغار حتى عمر 10 أعوام، وسيتمكنون خلالها من العمل على أساسيات تصميم الشخصيات وتأليف القصص وتصميم الخلفيات المناسبة.