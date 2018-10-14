أفلام قصيرة محمّلة برسائل إنسانية في «السينمائي للطفل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يعرض مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنطلق فعالياته اليوم، نخبة من الأفلام، ضمن فئات المهرجان المختلفة، ومنها فئة أفلام الرسوم المتحركة، وفئة الأفلام القصيرة، وفئة الأفلام من صنع الطلبة، التي تطرح مجموعة من القضايا والرسائل الإنسانية والأخلاقية، بطريقة تفاعلية ومبتكرة تجذب الأطفال، وتقدم لهم الأفكار بطريقة تحاكي عقولهم وشغفهم.

ويقدم المهرجان، الذي يستمر حتى 19 الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، ضمن فئة الأفلام القصيرة، مجموعة مختارة ومميزة تحمل عناوين مختلفة، منها: «روف»، و«العلاج بالصدمة»، و«شيربرت رونكرانتز»، و«طبيب الوحوش»، و«سارونة».

ويدور فيلم «طبيب الوحوش»، للمخرج البرازيلي غوستافو تيكسريا، حول طفل يدعى «دودو»، لديه أفكار مختلفة، فهو لا يتوانى عن الإعلان بكل فخر أمام أصدقائه في الفصل الدراسي الجديد، أنه يريد أن يصبح طبيباً يساعد الوحوش، وتبقى القصة مضحكة حتى تتبدل الأحوال، فيحلّ وحش حقيقي ضيفاً على «دودو» في منتصف الليل.

ويتناول فيلم «العلاج بالصدمة» للمخرجين بالي أنجل وماتيو لاندور، قصة شخص اسمه «جيم»، نشأ على الخوف من كل شيء، بدءاً من العنكبوت ومروراً بالمرتفعات ووصولاً إلى الظلمة، حتى اتخذ قراره بأن يمضي بضعة أيام على مقربة من جميع مخاوفه الهائلة في أحد المنازل الريفية الواسعة، وتستمر الأحداث في التدرج حتى يشعر بالراحة حيال كل الرعب الصغير الذي ينتابه.

ويدور فيلم «سارونة» للمخرج الكويتي، مساعد خالد، حول قصة طفلة تدعى «سارونة»، تحصل على دراجة فاخرة جديدة إثر ولادة شقيقتها الصغيرة، بيد أن الحماسة التي غمرتها حين حصلت على تلك الدراجة انتهت عندما خرج ذلك الفرد الجديد في العائلة، وبدأت تشعر بالحزن والوحدة، حتى قررت أن تحزم أمتعتها وتركب دراجتها وتنطلق وحيدة عبر شوارع الحي.

ويروي فيلم «روف» قصة أحد رسامي الروايات التصويرية، الذي يجد نفسه عالقاً في ورطة، إذ إنه قطع نصف الطريق نحو إنهاء مسودة شخصيته الكرتونية المعتادة على إحدى الصفحات، ولكنه كان محبطاً، وقام بتجعيد الورقة ورميها بين أكوام الورق المتناثرة. ويستعرض فيلم «شيربرت رونكرانتز» للمخرجة الأسترالية، ناتالي فان دن دونغين، حكاية الحيوان الأليف الهندي الذي تملكه ميلي، والذي يعد رفيقها الأقرب إلى قلبها، فهما يقومان بكل شي معاً، بدءاً من بناء سفن الفضاء ووصولاً إلى اللعب بالدمى. وتنامت مخاوف الأم حول تعلق ابنتها بحيوانها والوقت الكبير الذي تمضيه معه، وتقرر الأم إقامة حفلة تدعو إليها صديقات ابنتها، فتقع مشكلة بين ميلي وإحدى صديقاتها حول حيوانها الأليف.

منة عرفة.. حاضرة

تلتقي الفنانة المصرية الشابة، منة عرفة، عند الخامسة من مساء غد، جمهورها من الكبار والصغار، في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي للطفل. وتمتلك الفنانة الشابة في رصيدها أكثر من 12 عملاً فنياً عُرضت على شاشات السينما والتلفزيون، إذ لمع نجمها في أفلام منها «مطب صناعي»، و«حلم العمر»، وغيرهما، كما شاركت في باقة من المسلسلات التلفزيونية.