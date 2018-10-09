«فينوم» يتصدَّر إيرادات السينما الأميركية بـ 80 مليون دولار

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تصدر فيلم المغامرات «فينوم» إيرادات السينما في الولايات المتحدة الأميركية، حسب ما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أمس. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كلٌّ من توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، إيرادات بلغت 80 مليون دولار. وجاء في المركز الثاني الفيلم الموسيقي الدرامي «إيه ستار إز بورن»، الذي يشارك في بطولته كلٌّ من ليدي غاغا وبرادلي كوبر، محققاً إيرادات بلغت 42.6 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد «سمول فوت»، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كلٌّ من تشانينغ تاتوم وجيمس كوردن وزيندايا.

وجاء في المركز الرابع فيلم الكوميديا «نايت سكول»، الذي يشارك في بطولته كلٌّ من تيفاني هاديش وكيفين هارت وتاران كيلام، محققاً إيرادات بلغت 12.3 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الخامس الفيلم الخيالي الكوميدي «ذا هاوس ويذ آكلوك إن إتس وولز».