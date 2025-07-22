وفاة مالكولم-جمال وارنر غرقا .. بطل مسلسل "ذا كوسبي شو"

أكد مصدر بسلطات إنفاذ القانون لـ"رويترز" وفاة الممثل الأميركي مالكولم-جمال وارنر الذي أدى دور ثيو ابن بيل كوسبي في المسلسل التلفزيوني الناجح "ذا كوسبي شو" في حقبة الثمانينيات عن 54 عاما، يوم الإثنين، غرقا.

وذكرت وسائل إعلام أن وارنر كان في عطلة مع عائلته في كوستاريكا، حيث توفي هناك.

وأكدت إدارة التحقيقات القضائية في كوستاريكا أن مواطنا أميركيا اسمه الأخير وارنر غرق بعد أن سحبه تيار مائي في البحر.

وقالت الإدارة أن أفراد الإنقاذ التابعين للصليب الأحمر أعلنوا وفاته في موقع الحادث.

ويعد "ذا كوسبي شو" الذي عُرض من عام 1984 إلى عام 1992 نقلة نوعية في الدراما التلفزيونية، إذ جسّد حياة عائلة سمراء البشرة من الطبقة المتوسطة.

وأدى كوسبي في المسلسل دور طبيب فيما أدى وارنر دور ابنه الوحيد.

وولد وارنر في 18 أغسطس 1970، ونشأ في جيرزي سيتي بولاية نيوجيرسي مع والدته باميلا التي أصبحت فيما بعد مديرة أعماله بالوكالة.

وسُمي بهذا الاسم تيمنا بزعيم الحقوق المدنية مالكولم إكس، وعازف "الجاز" أحمد جمال.