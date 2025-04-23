وفاة الإعلامي صبحي عطري

غيب الموت الإعلامي السوري صبحي عطري .

ونشرت صفحة "Et" بالعربي على حسابها على موقع "أنستقرام"، خبر الوفاة.

وقالت في تغريدة : " في خبر حزين وقاس على فريق Et بالعربي ومجموعة كاريزما، ننعى ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدم بأحر التعازي القلبية لأهله وأصدقائه، رحم الله صبحي وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

وعمل عطري معد ومقدم برامج في مجموعة "إم بي سي" بين 2014 و2023، حيث قدم "برنامج تريندنغ" فيها، كما كان مراسل برنامج "ET" بالعربي.

كما عمل مقدماً ومعداً للبرامج في عدة قنوات تلفزيونية وتشمل: "قناة روتانا خليجية" حيث كان مقدم للنشرة الفنية الأسبوعية ضمن "برنامج سيدتي، ومعدّ في برنامج "fashion time".



واشتغل في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال "إل بي سي آي"، و"قناة دي إم تي في".

كما عمل كمنسق إعلامي في "هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي"، وصحفي وكاتب في عدة مجلات، منها: "مجلة دبي الثقافية"، و"مجلة إنفنتي"، و"مجلة زهرة الخليج".

كذلك مثّل في عدة مسرحيات، منها: "مقام إبراهيم وصفية"، "انسوا هيروسترات"، و"هاملت يستيقظ متأخراً".

وقدم صبحي عطري أكثر من 2500 ساعة تلفزيونية، وأجرى ما يقارب 3000 مقابلة مع نجوم عرب وعالميين، كما شارك في تقديم فعاليات كبرى مثل "جوائز جوي" و"مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

وأصدر كتاب "سفينة روح" عام 2017.