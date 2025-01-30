ممثلة سورية: "أنا احتضر".. وتطلب السماح

كشف زوج الفنانة السورية إنجي مراد بطلة مسلسل "الحرملك" عن تطورات حالة زوجته الصحية بعد أن أعلنت تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤكدا على تدهور حالتها مطالبا الجميع للدعاء لها.

وكتب زوجها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا : "أنا سامر زوج أنجي ادعوا لها كتير.. أنجي بحاجة لدعائكم وضعها صعب بين الحياة والموت.. أمانة تدعوا لها".

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من كشف إنجي مراد عن تعرضها لأزمة صحية شديدة.

ونشرت بعدها الفنانة السورية منشور عبر "فيس بوك" قائلة:"أنا عم احتضر.. سامحوني" لتثير قلق متابعيها وجمهورها خاصة وأنها تمر بهذه الأزمة الصحية أثناء فترة حملها.

وشاركت أنجي سلسلة من المنشورات، تعبر فيها عن معاناتها النفسية والجسدية، حيث كتبت في إحدى التدوينات: "قال على قولة المثل، وقت المصاعب بتظهر محبة الناس الحقيقية، عنجد شوفي ناس نزلوا من على الرف".

وفي منشور آخر، قالت: "أنا الشخص الذي أستند إليه عند كل عثرة، وأنا الذي ينقذني في كل مرة. ممتنة إلي، فخورة بي، وبما أحاول لأجله، وسواء علي وصلت أم لم أصل يكفيني فقط أني بصدق أحاول".

يذكر أن الفنانة السورية إنجي مراد اقتحمت عالم الفن بعد أن مثلت سوريا في مسابقة ملكة جمال آسيا 2017.

وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية السورية من أبرزها مسلسل "الحرملك" بطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسلافة معمار وسامر المصري كما شاركت في بطولة مسلسل "عطر الشام" و"ببساطة" مع باسم ياخور وكانت آخر اعمالها مسلسل "سوق الحرامية" بطولة بسام كوسا.