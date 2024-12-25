من القرية العالمية إلى عشاق حسين الجسمي.. انتظروا النجم في هذا الموعد

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لاستضافة أمسية للنجم الإماراتي حسين الجسمي، على المسرح الرئيسي في الخامس من يناير المقبل.

ويُعد حسين الجسمي من أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، إذ حقّق نجاحاً كبيراً خلال مسيرته الفنية التي تخطّت عقدين من الزمن، وأسر قلوب الملايين من المعجبين في الشرق الأوسط والعالم العربي بصوته العذب وأدائه المتألق وأغانيه.

وسيقدم الجسمي مجموعة من أشهر أعماله لجمهور القرية العالمية في تجربة استثنائية.

وتُقام سلسلة الحفلات الغنائية للموسم الـ29 على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، وحضورها متاحٌ لجميع ضيوف الوجهة ضمن تذكرة الدخول.