ادانة مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

أصدرت محكمة شمال الجيزة بالقاهرة، أمس، حكما بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بمبلغ 15 ألف جنيه مصري، لسبه المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وجاء في نص الحكم: بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ضد مرتضى أحمد محمد منصور المتهم بالقذف في حق المجني عليه محمد عثمان عثمان علي علنا، وتوجيه الألفاظ المبينة بالأوراق إليه، والتي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار.

وبناء عليه طلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالاستناد لقانون العقوبات.