زفاف نجل أغنى رجل في آسيا كامل العدد بنجوم العالم

يحضر عدد كبير من مشاهير العالم احتفالات تستمر ثلاثة أيام بمناسبة زفاف نجل أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني.

ويعقد أنانت، الابن الأصغر لأمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت البالغة 29 عاماً، قرانهما في حفلة تستمر ثلاثة أيام بدءاً من اليوم (الجمعة) في العاصمة المالية للهند، بومباي، بعد أشهر من مراسم احتفالية باذخة للغاية سبقت موعد الزفاف.

ورصدت الصحافة رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وتوني بلير في مطار بومباي.

وأظهرت صور أن من بين الضيوف النجوم أميتاب باتشان، وشاروخان، وسلمان خان، والممثل الأميركي والمصارع المحترف جون سينا​، وكيم وكلوي كارداشيان، إلى جانب مشاهير آخرين.

وبدأت الاحتفالات قبل أشهر مع رحلة بحرية إلى أوروبا لـ1200 ضيف، وحفلات موسيقية خاصة لريهانا وجاستن بيبر.

وفي يونيو، انطلق الزوجان في رحلة بحرية استمرت أربعة أيام، تخللتها عروض فنية أحيتها المغنية كايتي بيري، بالإضافة إلى فرقة باك ستريت بويز، ومغني الراب الأميركي بيتبول والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي.

وكان من بين الضيوف في الحفلات السابقة مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى بعض أبرز نجوم الرياضة والترفيه في الهند.

ويُتوقع أن يبلغ البذخ خلال الاحتفالات في مدينة بومباي الضخمة التي ضربتها أخيراً رياح موسمية. ومن بين الأسماء التي جرى التداول بها من بين المشاركين في حفلة الزفاف، المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة هيلاري كلينتون والملاكم مايك تايسون.

ويملك والد العريس، موكيش أمباني، شركة «ريلاينس إندستريز»، وهي مؤسسة عائلية نمت لتصبح أكبر شركة هندية لناحية القيمة السوقية.

ويحتل أمباني المركز الـ11 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، بثروة تزيد عن 113 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس.

وكان قد نظم أغلى حفلة زفاف - حتى اليوم - في الهند لابنته عام 2018، بتكلفة ناهزت 100 مليون دولار، وشاركت في إحيائها المغنية الأميركية بيونسيه.