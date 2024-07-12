وجدوا 10 آلاف صورة لها على هاتفه.. السجن مدى الحياة لمهووس خطط لقتل مذيعة شهيرة

قضت محكمة بريطانية اليوم (الجمعة) بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بمحاولة اختطاف مذيعة تلفزيونية بريطانية شهيرة واغتصابها وقتلها.

وافتُضح أمر غافن بلامب (37 عاماً) من جانب شرطي أميركي في ولاية مينيسوتا تسلل إلى مجموعة إلكترونية تحمل عنوان «العشاق المختطفون»، وفق وكالة فرانس برس.

وشعر الشرطي بالريبة تجاه رسائل بعث بها المتهم، ما دفعه إلى إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) بالموضوع.

وفي هذه الرسائل، تحدث غافن بلامب عن خططه لاختطاف واغتصاب وقتل المذيعة هولي ويلوبي (43 عاماً)، التي قدّمت برنامج «ذيس مورنينغ» الشهير على قناة «اي تي في» لمدة 14 عاماً، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي الشهير «دانسينغ أون آيس».

وجمع ذلك المهووس أكثر من 10000 صورة لهولي ويلوبي على هاتفه، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

واتصل الشرطي الأميركي بالشرطة البريطانية التي اعتقلت غافن بلامب في الرابع من أكتوبر الماضي. وعثرت الشرطة في شقته بهارلو في شرق إنجلترا، على زجاجات تحتوي على الكلوروفورم فضلاً عن «عدة للخطف».

ودانت هيئة محلفين غافن بلامب في أوائل يوليو الجاري بتهمة التآمر لارتكاب جرائم اختطاف واغتصاب وقتل. ونفى المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مدعياً أن ما حصل لا يعدو كونه مجرد محادثات وتخيلات عبر الإنترنت.

وحكم عليه القاضي في محكمة تشيلمسفورد كراون في إسيكس (شرق لندن) اليوم (الجمعة) بالسجن مدى الحياة بينها 15 عاماً لا يمكن خلالها خفض العقوبة. ووصف خطته بأنها «سادية وعنيفة ومهينة بشكل خاص».

ووصفت الشرطة مشروعه بأنه «مخطط بعناية»، لافتة إلى أنه اشترى حبالاً وأجرى عمليات بحث مكثف حول المذيعة وعاداتها وأقاربها، وحاول تجنيد أشخاص لمساعدته.

وكانت المذيعة التلفزيونية قد قررت التنازل عن حقها في عدم الكشف عن هويتها، وهو ما يسمح به القضاء البريطاني في هذا النوع من القضايا، لكنها لم تحضر المحاكمة.

وتوقفت عن تقديم برنامج «ذيس مورنينغ» فور علمها بتوقيف غافن بلامب.