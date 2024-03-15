نافيا الإشاعات.. ابن عبدالله الرويشد يؤكد أن حالة والده مستقرة

نفى خالد الرويشد ابن الفنان عبدالله الرويشد الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن سوء الحالة الصحية لوالده، وأكد أن والده بخير.

وشارك، خالد عبدالله الرويشد، منشورا عبر خاصية الستوري على "إنستقرام"، مساء الخميس، وكتب فيها "مساكم الله بالخير، تقبل الله طاعتكم وصيامكم، نفياً للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي الفنان عبدالله الرويشد.. أود أن أطمئن الجميع بإستقرار الحالة الصحية لله الحمد".

وأضاف "الوالد حالياً يستكمل البروتوكول العلاجي من خيرة الأطباء الكويتيين، يرجى تحري الدقة ودعواتكم بالشفاء العاجل، اسأل الله أن لا يريكم مكروه بأحد".

وكانت العديد من الصفحات قد شاركت مساء اليوم أخبار تتعلق بـ صحة عبدالله الرويشد، وأنه في حالة صحية حرجة.. وتمنوا له الشفاء العاجل.

وكان عبدالله الرويشد قد تعرض لوعكة صحية قبل 3 أسابيع تقريباً.. ونقل على أثرها إلى المستشفى.