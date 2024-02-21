رحيل الفنانة السورية ثناء دبسي عن 83 عاما

توفيت، مساء أمس الثلاثاء، الفنانة السورية ثناء دبسي، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة ثناء دبسي في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" جاء فيه "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي".

وأضافت: "ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنانة الراحلة من مواليد عام 1941، من مدينة حلب شمالي سورية، وهي زوجة الفنان سليم صبري، ابنتها الفنانة يارا صبري، وزوج ابنتها الفنان ماهر صليبي.

ومن خشبات مسارح حلب بدأت ثناء دبسي مسيرتها الفنية التي امتدت قرابة الـ 65 عامًا، منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبعد انتقالها إلى العاصمة السورية دمشق، كانت من الفنانين المؤسسين لانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، ولعبت العديد من البطولات المسرحية على مدى سنواتٍ طويلة.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية، العديد من الأدوار التلفزيونية منذ البدايات الأولى للدراما السورية، ومع الانتشار الذي حققته هذه الدراما عربيًا، ربما يحتفظ المُشاهد العربي في ذاكرته، صوراً لا تنسى لأدوار الأم التي أدتها ثناء دبسي ببراعة، وتركت بصمتها الخاصة في العديد من المسلسلات الشهيرة، مثل "غزلان في غابة الذئاب"، "زمن العار"، و"وراء الشمس".