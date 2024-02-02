سعد لمجرد يوجه رسالة إلى دنيا بطمة بعد القبض عليها وإيداعها السجن

وجه النجم المغربي سعد لمجرد رسالة إلى مواطنته النجمة دنيا بطمة إثر القبض عليها في القضية المعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، وإيداعها السجن.

ونشر لمجرد صورة لدنيا عبر "ستوري إنستغرام"، معلقاً: "الله يفرج همك أختي دنيا"، إلى جانب صورة قلب أبيض.

ووصلت بطمة أمس الخميس إلى سجن الوداية في مراكش لإمضاء عقوبتها، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش.

ورفضت محكمة النقض في الرباط الشهر الماضي طلب النقض الخاص ببطمة لإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي".

يُذكر أن القضية بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حسابا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاما كاملا.