رانيا يوسف في ورطة جديدة

نشرت الراقصة جوهرة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف، حيث ظهرتا فيه الاثنتان وهما ترقصان على أنغام أغنية "تعالى أدلعك" لبهاء سلطان.

وتداول عدد من نشطاء موقع "إنستغرام" الفيديو، الذي قوبل بهجوم شديد وانتقادات حادة لرانيا، حيث انتقد بعض الجمهور رقصها وملابسها الجريئة، وهاجمها آخرون نظراً لأن الأحداث التي تشهدها المنطقة لا تسمح بذلك.

وكانت رانيا يوسف قد احتفلت بعيد ميلادها أخيراً في أحد الأماكن، بحضور أصدقائها المقرّبين في الوسط الفني.

ونشرت رانيا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صوراً من احتفالها بعيد ميلادها، ظهرت خلالها في أحد المطاعم وأمامها قطعة حلوى عليها شمعة، وكشفت من خلال التعليق على الصور عن عمرها الحقيقي، قائلةً: "الحمد لله... شاكرة وسعيدة ومتفائلة... 50 سنة شباب".